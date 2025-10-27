Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, '''siyasi casusluk'' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemleri başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı çevresinde sabah erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önemli alındı. İfadeleri tamamlanan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ 'Siyasi casusluk' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve partililer de adliyeye geldi. Özgür Özel'in saat 14.00 sıralarında Çağlayan Meydanı'nda açıklama yaptı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adliyeden çıkarak meydanda toplanan kalabalığa hitap etti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İFADE İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri akşam saatlerinde başladı. Öte yandan şüpheli H.G.'nin 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olduğu belirtilen yapının casusluk bağlantısı hakkında emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Necati Özkan, M.G. ve Merdan Yanardağ’ın da ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda beyanı alınan Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'ın içinde bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri sona erdi.

İMAMOĞLU VE YANARDAĞ TUTUKLANDI

İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, 'siyasi casusluk' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Öte yandan diğer şüpheliler M.G. ile etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunan H.G. ise başka dosyalardan tutuklu bulunmaları gerekçesiyle ifade işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.