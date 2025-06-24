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Ekrem İmamoğlu'na dava üstüne dava! İstenen ceza belli oldu

Ekrem İmamoğlu'na dava üstüne dava! İstenen ceza belli oldu
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

 

Savcılara hakaret iddiasıyla dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik 23 Mart'ta kendisini ‘terör' soruşturmasında tutuklamaya sevk eden 2 Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcıları K.A.Y. ve İ.O.K. ‘müşteki' sıfatıyla, Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
Kendisini tutuklamaya sevk eden Savcılara savunma hakkını aşacak şekilde ‘hakaret' içeren sözler söylediği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun devam eden 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu, Sulh Ceza Hakimliği sorgusu sırasında kendisini tutuklamaya sevk eden müşteki Cumhuriyet Savcılarına yönelik ifade özgürlüğünü, düşünceyi açıklama özgürlüğünü ve savunma hakkını aşacak nitelikte alenen onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

İmamoğlu'nun söz konusu ifadeleri müşteki Savcıların gıyabında ve ihtilat unsuru gerçekleşecek şekilde sorgu sırasında söylediğinin belirtildiği iddianamede, sarf ettiği sözleri müştekilerin yerine getirmiş olduğu kamu görevi kapsamında görevlerinden dolayı söylediği, yargı görevini yerine getiren kamu görevlisi olan 2 Cumhuriyet Savcısına görevinden dolayı onur, şeref ve saygınlığı rencide eden beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmedi

İmamoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede, kendisinin şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, bir kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini, söylediği her sözün bu düzenin adını koymaya dönük olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

4 yıl 1 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.

İki ayrı davada hapis istenmişti

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenmişti. 

Bilirkişi hakkındaki sözleri nedeniyle ise İmamoğlu'nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Etiketler ekrem imamoğlu ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi savcılara hakaret
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