Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar ''kayıt'' altında

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılaron isimlerinin yer aldığı bir listeyi "Kayıt" notuyla paylaştı.

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından yaptığı konuşmada "Artık herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak" çağrısında bulundu. Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi ise İmamoğlu lehinde paylaşımda bulunan ünlerin listesini sosyal medyadan "Kayıt" notuyla paylaştı.

Muhammet Safi daha sonra gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.

Ünlülerden İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine tepki yağdı