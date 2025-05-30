Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse anketinin sonuçları açıklandı

AREA Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasında "Eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse..." sorusuna verilen yanıtlar belli oldu.

AREA Araştırma geçtiğimiz günlerde açıkladığı "erken genel seçim anketi"nin ardından "Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesiveya diploma nedeniyle aday olamaması durumunda, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalıdır" anketinin sonuçlarını da açıkladı.

AREA'nın erken genel seçim anketinde ise CHP yüzde 34,1'lik oy oranıyla birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,1'de kaldı. DEM Parti ise yüzde 8,1 oy oranı ile anketteki 3. parti olmuştu.

AREA’nın son yaptırdığı ankette ise bu sorunun cevabına yanıt geldi. Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi veya diploma nedeniyle aday olamaması durumunda, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada gelen isim Mansur Yavaş yüzde 58,1 ile geldi. Özgür Özel, diyenlerin oranı yüzde 18,6 iken diger isimleri belirtenlerin oranı yüzde 1,3, fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 22,0 çıktı.