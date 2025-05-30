  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse anketinin sonuçları açıklandı

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse anketinin sonuçları açıklandı

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse anketinin sonuçları açıklandı
Güncelleme:

AREA Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasında "Eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse..." sorusuna verilen yanıtlar belli oldu.

AREA Araştırma geçtiğimiz günlerde açıkladığı "erken genel seçim anketi"nin ardından "Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesiveya diploma nedeniyle aday olamaması durumunda, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalıdır" anketinin sonuçlarını da açıkladı.

AREA'nın erken genel seçim anketinde ise CHP yüzde 34,1'lik oy oranıyla birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,1'de kaldı. DEM Parti ise yüzde 8,1 oy oranı ile anketteki 3. parti olmuştu.

AREA Araştırma’nın erken seçim anketinde ise CHP yüzde 34,1'lik oy oranıyla birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,1'de kaldı. DEM Parti ise yüzde 8,1 oy oranı ile anketteki 3. parti oldu.

AREA’nın son yaptırdığı ankette ise bu sorunun cevabına yanıt geldi. Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi veya diploma nedeniyle aday olamaması durumunda, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada gelen isim Mansur Yavaş yüzde 58,1 ile geldi. Özgür Özel, diyenlerin oranı yüzde 18,6 iken diger isimleri belirtenlerin oranı yüzde 1,3, fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 22,0 çıktı.

AREA Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasında "Eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse..." sorusuna verilen yanıtlar belli oldu.

Önce SONAR ardından da AREA son seçim anketi sonuçlarını açıkladıÖnce SONAR ardından da AREA son seçim anketi sonuçlarını açıkladıHaber

 

text-ad
Etiketler seçim anketi anket anket sonucu cumhurbaşkanı adyaı ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı! Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı! Kamu işçilerine ilave tediyede ödeme tarihleri belli oldu Kamu işçilerine ilave tediyede ödeme tarihleri belli oldu Nihal Candan'dan eşi benzeri görülmemiş, hukuk tarihine geçecek boşanma davası! Nihal Candan'dan eşi benzeri görülmemiş, hukuk tarihine geçecek boşanma davası! Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi... Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi... Avrupa'dan altın madalya ile dönüyoruz! Avrupa'dan altın madalya ile dönüyoruz! Coşkun Sabah skandal iddialar sonrası harekete geçiyor! Coşkun Sabah skandal iddialar sonrası harekete geçiyor! Satılık ve kiralık konut ve iş yeri ilanları için kafa karıştıran yeni düzenleme Satılık ve kiralık konut ve iş yeri ilanları için kafa karıştıran yeni düzenleme Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti daha! İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti daha! Yeni Şafak durmuyor: Bakan Mehmet Şimşek 1 haftada 2'nci kez manşette! Yeni Şafak durmuyor: Bakan Mehmet Şimşek 1 haftada 2'nci kez manşette!
Profesörün Atatürk sözleri büyük tepki topladı Profesörün Atatürk sözleri büyük tepki topladı Alevler içerisinde yürüyen 5 yaşındaki çocuk o anları anlattı Alevler içerisinde yürüyen 5 yaşındaki çocuk o anları anlattı AK Parti ve MHP'den TBMM'deki vize krizi teklifine ret! AK Parti ve MHP'den TBMM'deki vize krizi teklifine ret! Çalık Holding önünde darbedildikten sonra ölmüştü... Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı Çalık Holding önünde darbedildikten sonra ölmüştü... Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı Gencecik kadın öğretmen eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde intihar etti Gencecik kadın öğretmen eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde intihar etti Evli ve bir de çocuğu vardı... Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden haber Evli ve bir de çocuğu vardı... Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden haber Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım da belli oldu Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım da belli oldu Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü ortalık karıştı Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü ortalık karıştı Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi Hava durumu ''yeter artık'' dedirtti: Yine yağmur, yine rüzgar... Hava durumu ''yeter artık'' dedirtti: Yine yağmur, yine rüzgar...