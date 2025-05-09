Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada bir engel daha
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Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına da erişim engeli kararı alındı.
23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından uluslararası hesabına (imamoglu_int) da erişim engeli getirildi.
Engelli Web'in aktardığına göre, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli kararı alındığı belirtildi.
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