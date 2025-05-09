  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada bir engel daha

Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada bir engel daha

Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada bir engel daha
Güncelleme:

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına da erişim engeli kararı alındı.

23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından uluslararası hesabına (imamoglu_int) da erişim engeli getirildi. 

Engelli Web'in aktardığına göre, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli kararı alındığı belirtildi. 

İmamoğlu'na destek olan belediye başkanına büyük şokİmamoğlu'na destek olan belediye başkanına büyük şokGüncel
Ekrem İmamoğlu X'teki erişim engelini böyle aştıEkrem İmamoğlu X'teki erişim engelini böyle aştıGüncel

 

text-ad
Etiketler ekrem imamoğlu sosyal medya x hesabı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'deki fabrika açacak olan BYD'den sürpriz karar! Türkiye'deki fabrika açacak olan BYD'den sürpriz karar! AK Parti'nin kalesindeki seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş AK Parti'nin kalesindeki seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş MHP'den Amedspor'a Türk Bayraksız skandal afişi için dikkat çeken teklif! MHP'den Amedspor'a Türk Bayraksız skandal afişi için dikkat çeken teklif! Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi Emekli maaşını taşıyana en yüksek emekli promosyonunu ödeyen banka değişti Emekli maaşını taşıyana en yüksek emekli promosyonunu ödeyen banka değişti İmamoğlu'na destek olan belediye başkanına büyük şok İmamoğlu'na destek olan belediye başkanına büyük şok Kamyonetten atlayan 16 yaşındaki Zeynep feci şekilde hayatını kaybetti Kamyonetten atlayan 16 yaşındaki Zeynep feci şekilde hayatını kaybetti İşin uzmanından canlı yayında kademeli emeklilik bekleyenlere seslendi İşin uzmanından canlı yayında kademeli emeklilik bekleyenlere seslendi Türkiye'nin incisi İzmir'deki utanç manzara böyle görüntülendi! Türkiye'nin incisi İzmir'deki utanç manzara böyle görüntülendi! Bakan açıkladı: Meğer zam değilmiş, desteğin azaltılmasıymış! Bakan açıkladı: Meğer zam değilmiş, desteğin azaltılmasıymış!
Cumhurbaşkanlığı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayları listesinde sürpriz isimler Cumhurbaşkanlığı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayları listesinde sürpriz isimler Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın oyuncu sevgilisi ile aşk pozları olay oldu Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın oyuncu sevgilisi ile aşk pozları olay oldu İki kardeş boğazı kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı İki kardeş boğazı kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı Mauro Icardi China Suarez ile nişanlandı, Wanda Nara'dan ilk tepki geldi Mauro Icardi China Suarez ile nişanlandı, Wanda Nara'dan ilk tepki geldi Grev sonuç verdi: En düşük maaş 58 bin TL'ye yükseldi Grev sonuç verdi: En düşük maaş 58 bin TL'ye yükseldi SONAR'ın mayıs ayı seçim anketi sızdı: CHP ile AK Parti arasında fark açılıyor SONAR'ın mayıs ayı seçim anketi sızdı: CHP ile AK Parti arasında fark açılıyor Hindistan - Pakistan çatışmasında ''Türkiye'' iddiası Hindistan - Pakistan çatışmasında ''Türkiye'' iddiası Bitmek bilmeyen grip ve nezlenin nedeni de çözümü de belli oldu... Bitmek bilmeyen grip ve nezlenin nedeni de çözümü de belli oldu... Dev zincir markete tarihi geçmiş kırmızı et baskını: Gözaltılar var! Dev zincir markete tarihi geçmiş kırmızı et baskını: Gözaltılar var! Lisede çifte kadın cinayeti: Abla-kardeşi silahla vurarak öldürdü Lisede çifte kadın cinayeti: Abla-kardeşi silahla vurarak öldürdü