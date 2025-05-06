Ekrem İmamoğlu'ndan 7 Mayıs çağrısı

44 gündür tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 7 Mayıs'ta Beyezıt Meydanı'nda düzenlenecek mitinge davet etti.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Beyazıt Meydanı'nda 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak mitinge davet etti.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Selam olsun;

"Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere

"Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere

Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara

Gençliğin gür sesini haykıranlara

Hukuksuzluğa ses çıkaranlara

Fikri hür, vicdanı hür olanlara

Tüm dostlara,



Bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara.



Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt.



Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim;



Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30"