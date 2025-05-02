Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu yağmuru

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve gözaltına alınarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu özellikle iktidara yakın medyada hakkında yer alan iftiralar sonrasında televizyon kanallarından gazetelere, gazetecilerden köşe yazarlarına kadar yüzlerce suç duyurusunda bulundu...

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, son dönemde medyada ve sosyal medya platformlarında yer alan bazı yayın ve paylaşımlara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e 200’ü aşkın suç duyurusunda bulundu.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle 19 Mart’ta yaşanan gözaltı süreci öncesi ve sonrasında, Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda yer alan bazı açıklama, paylaşım ve yayınların “masumiyet karinesine aykırı, yönlendirici ve soruşturmanın gizliliğini ihlal edici nitelikte” olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatıldı.

Açıklamada, söz konusu yayınlarda somut delile dayanmayan ifadelerle İmamoğlu’nun hedef gösterildiği, bu yayınların kamu vicdanını yaraladığı ve kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi. Yapılan başvuruların, söz konusu içeriklerin “iftira, taraflılık, basın etiğine aykırılık ve yargısız infaz” niteliğinde olduğu gerekçesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

İBB hukuk birimi tarafından hazırlanan başvurular, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) iletildi. Suç duyurusunda bulunulan medya organları arasında A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah Gazetesi ve internet sitesi, TGRT Haber, Ülke TV ve Kanal 24 gibi yayın kuruluşlarının yer aldığı belirtildi.

Yine bazı gazeteciler ve yorumcular "Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır ve Ferhat Murat" ile birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da başvuru kapsamındaki isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, “suç duyurusunda bulunulan yayınlarda kullanılan dilin yalnızca basın meslek ilkeleriyle değil, aynı zamanda yasal haklarla ve yargı süreciyle de çeliştiği” ifade edildi. Avukatlar, yapılan yayınların masumiyet karinesini ihlal ettiği ve soruşturmanın selametine zarar verdiğini belirterek, yasal süreçlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.