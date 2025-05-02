  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyaya suç duyurusu yağmuru!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu yağmuru

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu yağmuru
Güncelleme:

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve gözaltına alınarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu özellikle iktidara yakın medyada hakkında yer alan iftiralar sonrasında televizyon kanallarından gazetelere, gazetecilerden köşe yazarlarına kadar yüzlerce suç duyurusunda bulundu...

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, son dönemde medyada ve sosyal medya platformlarında yer alan bazı yayın ve paylaşımlara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e 200’ü aşkın suç duyurusunda bulundu.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle 19 Mart’ta yaşanan gözaltı süreci öncesi ve sonrasında, Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda yer alan bazı açıklama, paylaşım ve yayınların “masumiyet karinesine aykırı, yönlendirici ve soruşturmanın gizliliğini ihlal edici nitelikte” olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatıldı.

Açıklamada, söz konusu yayınlarda somut delile dayanmayan ifadelerle İmamoğlu’nun hedef gösterildiği, bu yayınların kamu vicdanını yaraladığı ve kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi. Yapılan başvuruların, söz konusu içeriklerin “iftira, taraflılık, basın etiğine aykırılık ve yargısız infaz” niteliğinde olduğu gerekçesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

İBB hukuk birimi tarafından hazırlanan başvurular, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) iletildi. Suç duyurusunda bulunulan medya organları arasında A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah Gazetesi ve internet sitesi, TGRT Haber, Ülke TV ve Kanal 24 gibi yayın kuruluşlarının yer aldığı belirtildi.

Yine bazı gazeteciler ve yorumcular "Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır ve Ferhat Murat" ile birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da başvuru kapsamındaki isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, “suç duyurusunda bulunulan yayınlarda kullanılan dilin yalnızca basın meslek ilkeleriyle değil, aynı zamanda yasal haklarla ve yargı süreciyle de çeliştiği” ifade edildi. Avukatlar, yapılan yayınların masumiyet karinesini ihlal ettiği ve soruşturmanın selametine zarar verdiğini belirterek, yasal süreçlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.

 

text-ad
Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu CHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Düğünün davetsiz misafiri, yüzsüz hırsız kamerada! Düğünün davetsiz misafiri, yüzsüz hırsız kamerada! Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! 19 Mart'tan bu yana yazmıyordu... Usta kalem Hürriyet ile yollarını ayırdı 19 Mart'tan bu yana yazmıyordu... Usta kalem Hürriyet ile yollarını ayırdı Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararını kaldırdı Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararını kaldırdı Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı, Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı,
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın final nedenini açıkladı Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın final nedenini açıkladı İstanbul'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Baskın yapılan evden çıkanları görünce inanamayacaksınız! Baskın yapılan evden çıkanları görünce inanamayacaksınız! UEFA Avrupa Ligi gecesinde 15 gollü müthiş gece! UEFA Avrupa Ligi gecesinde 15 gollü müthiş gece! Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... CHP otobüsünün şoförüne önce gözaltı ardından da ev hapsi cezası! CHP otobüsünün şoförüne önce gözaltı ardından da ev hapsi cezası! İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı