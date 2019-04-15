Ekrem İmamoğlu'ndan ''tehdit'' sözlerine açıklama geldi

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu'nun kendisine söylediği "Kulüpleri arayıp tehdit ettiler Nagehan Hanım. Hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye 'İmamoğlu maça gelmesin' diye telefon açıldı" sözlerini yazmıştı. İmamoğlu bu açıklamalarla ilgili soruyu yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçına gitmesinin ardından Nagehan Alçı'yla yaptığı görüşmedeki, tehdit iddiasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

KULÜBÜN YETKİLİSİNE 'TEHDİT UNSURLARI VAR' TELEFONU İDDİASI

İmamoğlu, bir kulüp yetkilisinin maçtan önce kendisini aradığını ve 'tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir' ifadelerini aktardığını söyledi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"'Hayır kardeşim' dedim, orası kamuya açık bir alan, gitmeme kimse engel olamaz. 'Beni arasın' dedim. İsmini asla açıklamam. Bunu açıklayacak olan o kişidir. Ben maçlara gitmeye devam edeceğim. Ben milletin oy vererek seçtiği belediye başkanıyım.

"SON YILLARDAKİ EN HUZURLU İKİ MAÇI İZLEDİK"

Bence milletin nezdinde hiç polemik meselesi değil. Son yıllarda en huzurlu iki maçı izledik. İnsanlar sadece bize sevgi ve coşku gösterisinde bulundular. Şu sevgiyi, coşkuyu gören her insan toplumun önüne geçer amigoluk yapar ama ben bu durumdan tevazu ve mahcubiyet çıkarırım."

İmamoğlu, Maltepe'deki gelişmelerle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"'Siz hiçbir şekilde endişe etmeyin, tüm yetkililer sahaya çıktı, devlet tüm yetkilileri aldı, seçmen listesine yüzde yüz güvenin' dediniz, ne oluyor kardeşim? YSK, bu konuda son noktayı koymak zorundadır. Artık bizim güvenimizi sarsmaya başlamıştır bu süreç. Her şeyi denediler olmadı, Büyükçekmece'yi denediler olmadı, döndüler acaba Maltepe'de ne çıkarırız diye yavaşlattılar.