Ekrem İmamoğlu'nun annesi Silivri'de: ''Evladımı bütün alem, millet biliyor''

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu annesi Hava İmamoğlu ziyaret etti. Hava İmamoğlu yaptığı açıklamada, ''Evladımın görevi devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk da onu seviyor. Bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum'' dedi.

19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler sürüyor.

"İÇERİDE DURMASINA DAYANAMIYORUM"

İmamoğlu'nu son olarak annesi Hava İmamoğlu ziyaret etti. Hava İmamoğlu, kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hava İmamoğlu, "Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Oğlumu gördüm. Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir, evladımı bütün alem, millet biliyor. Evladımın görevi devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk da onu seviyor, benim gördüğüm o. Bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçeride durmasına dayanamıyorum, çıkmasını istiyorum. Morali iyi, tabi anneyim bana göstermez. Evladım beni hiç üzmek istemez" diye konuştu.

DHA