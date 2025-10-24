  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu'nun ''Beylikdüzü'' davasında beraat kararı!

Ekrem İmamoğlu'nun ''Beylikdüzü'' davasında beraat kararı!

Ekrem İmamoğlu'nun ''Beylikdüzü'' davasında beraat kararı!
Güncelleme:

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ''İhaleye fesat karıştırma'' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İmamoğlu hakkında beraat kararı verildi. 

Davada İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu. 

İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Karar sonrası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından "Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…" paylaşımı yapıldı. 

 

 

 

 

text-ad
Etiketler ekrem imamoğlu yolsuzluk beylikdüzü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cami bahçesinde toprağın altından vahşet çıktı! Cami bahçesinde toprağın altından vahşet çıktı! Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı! Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı! Festivali duyan şehre akın etti; otellerde yer kalmadı! Festivali duyan şehre akın etti; otellerde yer kalmadı! Kuyuda cesedi bulunan genç kızın katili vahşeti itiraf etti! Kuyuda cesedi bulunan genç kızın katili vahşeti itiraf etti! İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı: Okullar tatil edildi İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı: Okullar tatil edildi İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda şok ayrıntı: Halasının evinden 500 kilo altın çıktı İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda şok ayrıntı: Halasının evinden 500 kilo altın çıktı Türkiye'nin tatil cennetinde barajlar bir bir kuruyor: 10 günlük su kaldı! Türkiye'nin tatil cennetinde barajlar bir bir kuruyor: 10 günlük su kaldı! Depoları fulleyin! Akaryakıta bu gece tarihi zam geliyor Depoları fulleyin! Akaryakıta bu gece tarihi zam geliyor ''Savcıya tehdit'' davası sanığı mahkemede savcıyı tehdit etti! ''Savcıya tehdit'' davası sanığı mahkemede savcıyı tehdit etti! Bahçeli ''Kıbrıs Türkiye'ye katılmalı'' demişti... Erdoğan'dan dikkat çeken sözler Bahçeli ''Kıbrıs Türkiye'ye katılmalı'' demişti... Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Volkswagen'in efsane modeli Golf artık üretilmeyecek! Volkswagen'in efsane modeli Golf artık üretilmeyecek! Avrupa'da zafer haftası! Üç temsilcimiz kazandı, Türkiye'nin puanı yükseldi Avrupa'da zafer haftası! Üç temsilcimiz kazandı, Türkiye'nin puanı yükseldi CHP'nin ''mutlak butlan'' davası düştü; AK Parti'den ilk açıklama geldi CHP'nin ''mutlak butlan'' davası düştü; AK Parti'den ilk açıklama geldi Ekrem İmamoğlu'na şimdi de casusluk soruşturması! Ekrem İmamoğlu'na şimdi de casusluk soruşturması! Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü ve kayıp var Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü ve kayıp var Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı: Aylık ödemesi 6.750 TL Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı: Aylık ödemesi 6.750 TL Korku evinde kabusu yaşayan genç kadın şoku atlatamadı: ''Ölmekten korktum'' Korku evinde kabusu yaşayan genç kadın şoku atlatamadı: ''Ölmekten korktum'' Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Türkiye'yi terk etti Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Türkiye'yi terk etti Cep telefonunda vergi indirimi sürprizi: Bu modellerin fiyatı düşecek Cep telefonunda vergi indirimi sürprizi: Bu modellerin fiyatı düşecek CHP kurultayının iptali davası reddedildi! CHP kurultayının iptali davası reddedildi!