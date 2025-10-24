Ekrem İmamoğlu'nun ''Beylikdüzü'' davasında beraat kararı!
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ''İhaleye fesat karıştırma'' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
İmamoğlu hakkında beraat kararı verildi.
Davada İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu.
İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ
Karar sonrası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından "Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…" paylaşımı yapıldı.
