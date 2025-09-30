Ekrem İmamoğlu'nun ''çirkin davası''nda tarih belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası istemiyle açılan ''çirkin davası''nda duruşma günü belli oldu.
Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beykoz Belediyesi 'nin AK Partili Meclis Üyesi Serkan Şahin'in kendisine gösterdiği tepkiye “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözleriyle cevap vermesi üzerine hazırlanan iddianame Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Davada ilk duruşmanın 27 Şubat 2026 saat 10.00’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda yapılması kararlaştırıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol