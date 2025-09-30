  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu'nun ''çirkin davası''nda tarih belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun ''çirkin davası''nda tarih belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun ''çirkin davası''nda tarih belli oldu
Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası istemiyle açılan ''çirkin davası''nda duruşma günü belli oldu.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beykoz Belediyesi 'nin AK Partili Meclis Üyesi Serkan Şahin'in kendisine gösterdiği tepkiye “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözleriyle cevap vermesi üzerine hazırlanan iddianame Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

Davada ilk duruşmanın 27 Şubat 2026 saat 10.00’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda yapılması kararlaştırıldı.

text-ad
Etiketler ekrem imamoğlu çirkin davası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Trump - Netanyahu'nun anlaştığı 20 madde... Sonuç: Gazze'de işgale devam! Trump - Netanyahu'nun anlaştığı 20 madde... Sonuç: Gazze'de işgale devam! Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Aksaray'da feci kaza: 3 ölü var, ölenlerin 2'si asker... Aksaray'da feci kaza: 3 ölü var, ölenlerin 2'si asker... Bu çöl aslında düne kadar Türkiye'nin masmavi bir cennetiydi... Bu çöl aslında düne kadar Türkiye'nin masmavi bir cennetiydi... Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek!
Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası TSK'dan ihraç edilen teğmenden Türkiye derecesi! TSK'dan ihraç edilen teğmenden Türkiye derecesi! ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı! ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı! Beşiktaş Galatasaray deplasmanı için moral buldu; Sergen Yalçın'ın yorumu dikkat çekti! Beşiktaş Galatasaray deplasmanı için moral buldu; Sergen Yalçın'ın yorumu dikkat çekti! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Güllü'nün nasıl öldüğüne dair tartışmalar büyürken şimdi de yayın yasağı istendi! Güllü'nün nasıl öldüğüne dair tartışmalar büyürken şimdi de yayın yasağı istendi! Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! Sofranın tadı kaçtı; o da artık zengin meyvesi oldu; Türkiye'ye değil, yurtdışına satılıyor! Sofranın tadı kaçtı; o da artık zengin meyvesi oldu; Türkiye'ye değil, yurtdışına satılıyor! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor!