Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasında yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedilmesinin ardından, bir üst mahkemeye yapılan istinaf başvurusunda da ret kararı çıktı. Hukuki süreçte yaşanan bu son gelişme ile birlikte gözler davanın bundan sonraki aşamalarına çevrildi.

Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda yakından takip edilen "diploma iptali" davasına yönelik hukuki süreçte yeni ve kritik bir gelişme daha yaşandı. Haber3.com siyaset ve hukuk masasının edindiği bilgilere göre; İmamoğlu cephesinin yerel mahkeme kararına yaptığı itiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin Kararı İstinaftan Dönmedi

Bilindiği üzere, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine yönelik işlemlere karşı ilk olarak İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açılmış, ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun avukatları, yerel mahkemenin verdiği ret kararını bir üst merci olan İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

Yapılan son değerlendirmeler sonucunda, İstinaf Mahkemesi'nin de İmamoğlu'nun başvurusunu reddettiği öğrenildi. İstinaftan çıkan bu ret kararı, diploma davasındaki hukuki sürecin seyrini doğrudan etkileyecek önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.