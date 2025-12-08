  1. Anasayfa
Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında ses kaydı krizi: Soruşturma başlatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında ses kaydı krizi: Soruşturma başlatıldı
Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının duruşmasında hukuka aykırı şekilde ses kaydı alınarak sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen 'Sahte diploma' davasının duruşmasında hukuka aykırı şekilde ses kaydı alınarak sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine; (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

DHA

