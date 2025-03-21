Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesi tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

İmamoğlu bu sabah yaptığı paylaşımda ise, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış" diyerek hakkında açılan 3. soruşturmayı duyurmuştu.

İMAMOĞLU SUÇLAMALARI REDETTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Yaklaşık 4 saat süren ifadenin ardından İmamoğlu'nun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne vereceği ikinci ifadesinin başlaması bekleniyor.

İmamoğlu'nun ifadesi yaklaşık 121 sayfa tuttu ve yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.