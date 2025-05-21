  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili dikkat çeken hamle

Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili dikkat çeken hamle

Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili dikkat çeken hamle
Güncelleme:

Halen cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yürütmeyi durdurma davasında İstanbul 5. idare mahkemesi, üniversiteden detaylı izahat talep etti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi halen Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili olarak üniversiteden ayrıntılı izah istedi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre idare mahkemesi, 'yürütmeyi durdurma' davası kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan 'yokluk' ve 'açık hata hâli' oluşturduğunun ‘ayrıntılı olarak’ izah edilmesini talep etti.

 

text-ad
Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Yağışlara, soğuğa veda edin: Kavurucu sıcaklar geliyor! Yağışlara, soğuğa veda edin: Kavurucu sıcaklar geliyor! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Çalışmalar sonuç verdi: Marmara'nın devleri sadece 2 saatte yakalandı Çalışmalar sonuç verdi: Marmara'nın devleri sadece 2 saatte yakalandı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... O vakfa 6,7 milyar TL'lik kaynak Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... O vakfa 6,7 milyar TL'lik kaynak Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı PKK'lı terörist için anmaya izin verilmesi istenen Vali istifa etti! PKK'lı terörist için anmaya izin verilmesi istenen Vali istifa etti! Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim''
Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem! Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem! Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti! Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti! Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Seni var ya gebertirim saçını dolarım elime...'' Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Seni var ya gebertirim saçını dolarım elime...'' Tam 5 tonluk mide bulandıran operasyon: Peynir diye bakın ne yedireceklerdi! Tam 5 tonluk mide bulandıran operasyon: Peynir diye bakın ne yedireceklerdi! 16 yaşındaki bir öğrenci 3 kız arkadaşını bıçaklayıp kameraya kaydetti! 16 yaşındaki bir öğrenci 3 kız arkadaşını bıçaklayıp kameraya kaydetti! Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi