Ekrem İmamoğlu'nun ''Üzülme annem'' paylaşımı olay oldu

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ''Üzülme annem bu günler geçecek'' ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"ÜZÜLME ANNEM BU GÜNLER GEÇECEK"

İmamoğlu, gözaltındaki ikinci gününde sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Annesi ile yapılan bir röportajı paylaşan İmamoğlu "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" notunu düştü.