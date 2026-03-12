  1. Anasayfa
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı ''milli güvenlik'' gerekçesiyle engellendi

Güncelleme:

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıktığı gün, ekibinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. 209 bin takipçili hesap, 5651 sayılı Kanun kapsamında 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle kapatıldı.

Tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından yönetilen resmi iletişim hesaplarından birine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Kararın, İmamoğlu'nun İBB yolsuzluk davası kapsamında hakim karşısına çıktığı gün alınması dikkat çekti.

209 Bin Takipçili Hesap Kapatıldı

Edinilen bilgilere ve EngelliWeb'in aktardığı verilere göre, İmamoğlu'nun iletişim süreçlerini yürüten ve 209 bin takipçisi bulunan "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" (@CAOIletisim) X (eski adıyla Twitter) hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı.

Erişim Engelinin Hukuki Gerekçesi: 5651 Sayılı Kanun

Mahkemenin aldığı erişim engeli kararı, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesini içeren 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesine dayandırıldı. İlgili madde, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi" gibi durumlarda internet içeriklerine veya hesaplarına hızlı erişim engeli getirilmesine olanak tanıyor.

Erişim engeli kararının zamanlaması da siyasi kulislerde gündem yarattı. Karar, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından açılan İBB yolsuzluk davası duruşmasıyla aynı gün uygulamaya konuldu. İmamoğlu'nun avukatlarının, erişim engeli kararına üst mahkemede itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Etiketler ekrem imamoğlu twitter sosyal medya engel erişim engeli
