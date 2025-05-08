  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu'nun eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor. 

İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu. İmamoğlu'nun hesabından "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerine yer verilmişti.

text-ad
Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'li vekilleri taşıyan otobüsün şoförü için istenen ceza belli oldu CHP'li vekilleri taşıyan otobüsün şoförü için istenen ceza belli oldu CHP'nin İmamoğlu için topladığı imza sayısı belli oldu CHP'nin İmamoğlu için topladığı imza sayısı belli oldu MHP'den kafa karıştıran Sedat Peker hamlesi MHP'den kafa karıştıran Sedat Peker hamlesi CHP'nin İstanbul mitinginde aydınlatma araçları alana alınmadı CHP'nin İstanbul mitinginde aydınlatma araçları alana alınmadı AK Parti ve MHP ''CHP lideri Özel'e saldırı araştırılmasın'' dedi! AK Parti ve MHP ''CHP lideri Özel'e saldırı araştırılmasın'' dedi! Yaz sıcaklarını beklerken yağışlar geri geliyor... Yaz sıcaklarını beklerken yağışlar geri geliyor... Gazeteci Barış Pehlivan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası Gazeteci Barış Pehlivan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası Artık göz gözü görmüyor; 24 saat boyunca toz toprak soluyorlar! Artık göz gözü görmüyor; 24 saat boyunca toz toprak soluyorlar! Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! Canlı yayında oyun oynayan gencin üstüne yıldırım düştü! Canlı yayında oyun oynayan gencin üstüne yıldırım düştü!
Voleybolcu Derya Çayırgan'dan suç duyurusu Voleybolcu Derya Çayırgan'dan suç duyurusu Eşi intihar etmişti... 2 çocuk babası, sevgilisiyle birlikte ağaçta asılı halde bulundu Eşi intihar etmişti... 2 çocuk babası, sevgilisiyle birlikte ağaçta asılı halde bulundu İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı! İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı!