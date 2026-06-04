Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan Beyazıt videosu herkesi şaşırttı

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beyazıt'ta gece yürüyüşü yaptığı anları gösteren yapay zeka (AI) destekli kurgu video, sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Gerçek sanılan videoda gençlere seslenen İmamoğlu'nun "Zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değildir" mesajı dikkat çekti.

Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Beyazıt'ta gece yürüyüşü yapıyormuş gibi gösterildiği yeni bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tamamen yapay zeka (AI) teknolojisi kullanılarak kurgulanan bu gerçeğe oldukça yakın video, İmamoğlu'nu dışarıda gören takipçileri arasında ilk anda büyük bir şaşkınlık ve kafa karışıklığı yarattı.

Yapay Zeka İmamoğlu'ndan Gençlere Özgürlük Mesajı

Gerçeğinden ayırt etmesi oldukça güç olan yapay zeka destekli kurgu videoda, İmamoğlu'nun doğrudan genç kuşaklara yönelik verdiği siyasi mesajlar dikkat çekti. Videoda gençlere seslenen İmamoğlu figürü, umut ve mücadele vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değildir. Sizin hür fikriniz, hür vicdanınız sizin için en doğru rehberdir. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını kurmak hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Sonunda hem kendi geleceğinizi kurtaracak hem de sizden sonrakilere gururla anlatacağınız bir özgürlük destanınız olacak."

Paylaşıma girdiği andan itibaren binlerce kez izlenen ve paylaşılan bu içerik, yapay zeka ve deepfake teknolojilerinin siyasi iletişimde ulaştığı çarpıcı ve bir o kadar da düşündürücü boyutu gözler önüne serdi.