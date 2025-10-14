  1. Anasayfa
  3. Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen Nuri Aslan'a da hapis talebi

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen Nuri Aslan'a da hapis talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan hakkında ''Görevi yaptırmamak için direnme'' suçundan iddianame hazırlandı. Aslan'ın 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’a yönelik 26 Mayıs 2025’de İstanbul Adalet Sarayı’nda Güvenlik Amiri A.A.’ya yönelik sözlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik amiri A.A. ‘mağdur’, Nuri Aslan ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

‘’Buraya gireceğim yoksa burayı yakarım’’

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Nuri Aslan’ın olay günü kamu görevlisi sıfatıyla görevini yerine getirmeye çalışan mağdur A.A.’nın görevini yapmasını engellemek kastıyla tehditte bulunduğu, mağdura hitaben ‘’Size emir veren kimse onu buraya çağırın, bana sizler dokunamazsınız. Cumhurbaşkanı ile bile ben tokalaşıyorum, benim deli damarım var. Allah’tan başka kimseden korkum yok, yakarım bak ortalığı istifa ederim. Buraya gireceğim yoksa burayı yakarım’’ şeklinde sözler söylediği anlatıldı.

Adliyenin güvenlik personelleri tarafından konuya ilişkin tutanak tutulduğunun belirtildiği iddianamede, tutanakta Aslan’a Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği koridorunun kısıtlı alan olduğunun ve sadece müdafi avukatlarının alınabildiğinin söylendiği ancak Aslan’ın görev yapan personeli tehdit ettiği ifade edildi.

3 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Nuri Aslan’ın 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

