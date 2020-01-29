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  3. 29 Ocak 2020 18:00

Elazığ ve çevresi sallanmaya devam ediyor: 717 artçı sallantı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sosyal medya hesabından 24 Ocak Elazığ Depremi'nden bugüne kadar Elazığ'da 717 adet artçı depremin meydana geldiğini duyurdu.

Elazığ ve çevresi sallanmaya devam ediyor: 717 artçı sallantı!
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Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında tüm Türkiye, unuttuğumuz bir gerçeği yeniden hatırladı. Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar Elazığ’a ulaşırken, herkesin aklında depreme hazır olup olmadığımız sorusu geldi. Deprem uzmanları vatandaşları art arda uyarırken, yetkililerden de deprem sorununa acilen çözüm bulmasını istedi.

“24 ADET DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’de sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Özener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 24 Ocak 2020 Sivrice(Elazığ) Depremi’nin bugün saat 09:00 itibariyle büyüklükleri 1.2 ile 5,1 arasında 717 artçı depremi kaydedilmiştir.4,0 ile 4,9 arasında 24 adet, 5,1 büyüklüğünde de bir deprem kaydedilmiştir.”

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