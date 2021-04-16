Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da saat 16.45'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan alınan verilere göre, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16:45'te meydana gelen depremin 12 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Kandilli Rasathanesi, Sivrice merkezli depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
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