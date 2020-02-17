Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ise 41 kişi (Elazığ 37, Malatya 4) hayatını kaybetmişti.