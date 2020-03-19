Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem !

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

ELAZIĞ OCAK AYINDA 6.8 İLE SALLANMIŞTI

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen depremde, 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1.607 kişi de yaralanmıştı.