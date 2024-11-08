Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Elazığ’da 5️⃣.0️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah… pic.twitter.com/v5EldMj03P

‘ARAŞTIRMALARIMIZ SÜRÜYOR’

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Vali Hatipoğlu, “Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” dedi.

TUNCELİ VALİSİ: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade ederek, “Depremi ilimizde de hissettik. Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezimize depremler ile ilgili düşen olumsuz bir ihbar yok. Talimatlarım doğrultusunda ekipler, kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle de ilçelerde vs. kırsalda incelemelerini sürdürüyor. Deprem ilimizin vazgeçilmez bir gerçeği, biz Tuncelimizi depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

BATMAN VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada da “Elazığ’da meydana gelen ve Batman’da da hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeni ile ilimizde AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımıza herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup, sahada tarama çalışmaları devem etmektedir” denildi.