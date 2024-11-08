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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ il merkezinde saat 17.04 sıralarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 16.22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Paniğe neden olan deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise Elazığ merkezli depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. 

Elazığ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biriydi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler son depremler AFAD Elazığ deprem
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