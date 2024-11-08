Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ il merkezinde saat 17.04 sıralarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 16.22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Paniğe neden olan deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise Elazığ merkezli depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
Elazığ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biriydi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2024
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2024-11-08
Saat:17:04:00 TSİ
Enlem:38.61944 N
Boylam:39.68667 E
Derinlik:16.22 km
Detay:https://t.co/RUuWjVuoz8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.
X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
Elazığ’da 5️⃣.0️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 8, 2024
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah… pic.twitter.com/v5EldMj03P
‘ARAŞTIRMALARIMIZ SÜRÜYOR’
Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Vali Hatipoğlu, “Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” dedi.
TUNCELİ VALİSİ: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade ederek, “Depremi ilimizde de hissettik. Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezimize depremler ile ilgili düşen olumsuz bir ihbar yok. Talimatlarım doğrultusunda ekipler, kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle de ilçelerde vs. kırsalda incelemelerini sürdürüyor. Deprem ilimizin vazgeçilmez bir gerçeği, biz Tuncelimizi depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
BATMAN VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada da “Elazığ’da meydana gelen ve Batman’da da hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeni ile ilimizde AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımıza herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup, sahada tarama çalışmaları devem etmektedir” denildi.
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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