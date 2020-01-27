Elazığ'da 5 katlı binanın yıkımına başlandı !

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından, Mustafa Paşa Mahallesi'nde çökme riski olan 5 katlı bir bina boşaltıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından binanın kontrollü yıkımına başlandı
Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi, Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çökme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Alınan tedbirlerin ardından Altunbaş Apartmanı yıkılmaya başlandı.
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