Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem !

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Elazığ Sivrice'de 20.31'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildi. Deprem sonrası AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

ELAZIĞ’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde depremmeydana geldi. Elazığ ile Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedilen depremde endişe yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 20.31’de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ ve ilçelerinin yanı sıra çevresindeki Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli’de de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, hasar ve can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.

3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI ŞOK

Bu depremden kısa süre sonra bu kez saat 20.55’te yine merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

KANDİLLİ DE 5.2 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 20.31’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, derinliğini ise 2.8 kilometre olarak belirtti. Kandilli 20.55’te aynı bölgede meydana gelen artçı şokun büyüklüğünü ise 3.1 olarak duyurdu.