Elazığ’da ağır hasarlı bina sayısı 7 bini geçti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından süren hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar 28 bin 726 bina incelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 28 bin 726 bina incelendi. Buna göre; 53 binanın yıkık, 48 binanın acil yıkılacak, 7 bin 402 binanın ağır, 512 binanın orta, 7 bin 911 binanın az ve 11 bin 694 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Kent genelinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.