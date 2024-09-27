Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolunda seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Gülüşkür mevkisinde meydana geldi. H.U. yönetimindeki 21 FF ... plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 23 BD .... plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle her iki otomobildeki S.C., G.A., E.A., A.Y. ve A.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan G.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA