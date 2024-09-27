  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Güncelleme:

Elazığ-Bingöl karayolunda seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Gülüşkür mevkisinde meydana geldi. H.U. yönetimindeki 21 FF ... plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 23 BD .... plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle her iki otomobildeki S.C., G.A., E.A., A.Y. ve A.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan G.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Etiketler Elazığ Elazığ kaza Elazığ trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fener Rum Patriği: ''Heybeliada’daki Ruhban Okulu yeniden açılıyor, talimatı Erdoğan verdi'' Fener Rum Patriği: ''Heybeliada’daki Ruhban Okulu yeniden açılıyor, talimatı Erdoğan verdi'' BM'de kürsüye çıkan Netanyahu'ya protesto: Türk heyeti salonu terk etti BM'de kürsüye çıkan Netanyahu'ya protesto: Türk heyeti salonu terk etti Narin cinayetinde sır çözülüyor: İtirafçı Nevzat B. yalnız değilmiş Narin cinayetinde sır çözülüyor: İtirafçı Nevzat B. yalnız değilmiş Türkiye’nin kanser haritasını açıklandı: İşte en çok kanser vakasının görüldüğü illerimiz Türkiye’nin kanser haritasını açıklandı: İşte en çok kanser vakasının görüldüğü illerimiz İmamoğlu'na ''siyasi yasak'' AK Parti'yi ikiye böldü İmamoğlu'na ''siyasi yasak'' AK Parti'yi ikiye böldü Polis katilinin çetesinden küstah meydan okuma Polis katilinin çetesinden küstah meydan okuma Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı Türkiye'de havası temiz olan tek il açıklandı Türkiye'de havası temiz olan tek il açıklandı Hafta sonunun keyfini çıkarın: Önce yaz ardından kış geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın: Önce yaz ardından kış geliyor Ünlü pizza markası iflas etti: 127 mağazasını satılığa çıkardı Ünlü pizza markası iflas etti: 127 mağazasını satılığa çıkardı
Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü Apartman görevlisi 12 milyon TL'lik tazminat kazandı, site sakinleri ayağa kalktı Apartman görevlisi 12 milyon TL'lik tazminat kazandı, site sakinleri ayağa kalktı Cinsel istismar sonucu ölen Nisanur bebeğin davasında dikkat çeken ifade Cinsel istismar sonucu ölen Nisanur bebeğin davasında dikkat çeken ifade Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı kamerada Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı kamerada MEB valiliklere yazı gönderdi: O kurslar kapatılacak MEB valiliklere yazı gönderdi: O kurslar kapatılacak IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... Çinli iki otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak Çinli iki otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak Gereği yapıldı: Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren magandalar yakalandı Gereği yapıldı: Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren magandalar yakalandı Bu ilçeler Türkiye haritasını değiştirebilir! Bu ilçeler Türkiye haritasını değiştirebilir! Türk girişimciden ''cep telefonu'' sektöründe devrim yaratacak adım Türk girişimciden ''cep telefonu'' sektöründe devrim yaratacak adım