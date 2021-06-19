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Elazığ'da korkunç olay! Raylarda hareketsiz duran kadına...

Elazığ'da korkunç olay! Raylarda hareketsiz duran kadına...

Elazığ’da raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Baskil ilçesi Demireller Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki E.Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi. Duramayan tren kadına çarptı. Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının hareketsiz durduğu ve trenin çarpma anı ise kamera saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler elazığ korkunç olay raylar
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