Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.02'de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ'ın yanı sıra çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Elazığ ve ilçelerinde vatandaşlar dışarı çıktı. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olarak açıkladı.

Deprem Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Tunceli'de de hissedildi.

10 DAKİKA SONRA İKİ DEPREM DAHA

Elazığ'da bu depremin ardından yaklaşık 10 dakika içerisinde iki deprem daha meydana geldi. Yine Sivrice ilçesinde meydana gelen depremler, saat 10.09'da 2,6 büyüklüğünde saat 10.11'de ise 3,8 deprem meydana geldi.