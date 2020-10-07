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  3. 07 Ekim 2020 16:47

Elazığ'da korkutan deprem!

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16.26'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16.26'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.58 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise Alıncık-Sivrice merkezli depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

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