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  3. 07 Temmuz 2020 17:41

Elazığ'da koronavirüs vaka sayısı 16'ya yükseldi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 16'ya yükseldi. Artan vaka sayıları nedeniyle 3 bina karantinaya alındı.

Elazığ'da koronavirüs vaka sayısı 16'ya yükseldi
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Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler sürüyor. Maske kullanımın zorunluğu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son bir hafta içerisinde vaka sayısında ciddi bir artış olduğu öğrenildi. Kaymakamlık tarafından şuana kadar 3 binanın karantinaya alındığı, 16 kişinin testinin ise pozitif çıktığı aktarıldı.

Filyasyon ekiplerinin çalışma yaptığı ilçede yetkililer, alınan tedbirlere tüm vatandaşları uymasını isteyerek özellikle maske takımına dikkat edilmesini istedi.

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Elazığ , korona , koronavirüs
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