Elazığ'daki korkutan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bugün saat 10.37’de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı, bölge halkında kısa süreli bir endişeye yol açtı. Deprem sonrası gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bölgedeki son durumu ve beklentileri teknik bir perspektifle değerlendirdi.

Elazığ yeni güne korkutan bir depremle başladı. AFAD verilerine göre merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şehir merkezi ve çevre ilçelerde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.

Elazığ depremini değerlendiren Prof. Dr. NAci Görür, bölgenin 2020 ve 2023 depremleriyle olan bağını açıkladı.

"Kırılmamış veya yüklenmiş parça" vurgusu yapan ünlü yer bilimci, "Burada büyük afet beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, ayrıca Alıncık (Sivrice) merkezli bu sığ depremin mekanizmasını iki ana ihtimal üzerinden açıkladı.

2020 Mirası

24 Ocak 2020’de yaşanan 6.8’lik büyük deprem sırasında tam olarak kırılmamış, gerilim biriktirmiş küçük bir segmentin hareketlenmiş olma ihtimali.

2023 Etkisi

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen enerji transferiyle "belli ölçüde yüklenmiş" bir parça.

Görür, bu sarsıntının öncü bir deprem niteliği taşımadığını ima ederek, "Burada büyük afet beklemiyoruz" sözleriyle bölgeye nefes aldırdı.

Biraz önce Alıncık,Elazığ’da sığ ve küçük bir deprem (4,3) oldu. 2020’de bu bölgefe 6,8’lik deprem yine olmuştu. Bu günkü deprem ya bu depremde kırlmamış parça veya 2023 de belli ölçüde yüklenmiş parça. Burada büyük afet beklemiyoruz. Geçmiş olsun pic.twitter.com/j5PLpGPIWe — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 26, 2026

Valilik: Hasar ihbarı yok

Elazığ Valiliği'nden depremin ardından yapılan açıklamada, "AFAD ve 112 ihbar hatlarımıza şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Tüm birimlerimiz depremin etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

Deprem anı kamerada

Sarsıntı anında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntıyı hisseden vatandaşların hızla binaları terk ederek açık alanlara yöneldiği görüldü.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

