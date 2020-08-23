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  3. 23 Ağustos 2020 13:52

Elazığ'dan acı haber! Koronavirüs 15 yaşındaki çocuğun canını aldı

Dünya genelinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, bu kez 15 yaşındaki lise öğrencisi Osman Koç'un canını aldı.

Elazığ'dan acı haber! Koronavirüs 15 yaşındaki çocuğun canını aldı
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Elazığ’dan acı haber… Kronik bir rahatsızlığı bulunan 15 yaşındaki Osman Koç, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İkiz kardeşi Hasret ve annesi, karantinada olmaları nedeniyle Osman’ın cenazesine katılamadı.

Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan lise öğrencisi Osman Koç’a, corona virüsü belirtileri gösterince Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Koç, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. İkiz kardeşi Hasret ve annesi Muhlise Koç da karantinaya alındı.

Bütün müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermeyen Koç, dün gece hayatını kaybetti. Sarıcan’da toprağa verilen Koç’un ailesi, karantinada olduğu için cenaze törenine katılamadı. Osman Koç’un ölümü, ilçe halkını üzerken, karantinadaki ailenin durumu sağlık ekiplerince sürekli kontrol ediliyor. 

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