Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Bursa’da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü.

Bursa'da bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı.

Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.’yı toprağa gömdü.

Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EDİTÖRÜN NOTU

Elektrik akımına kapılan bir kişinin toprağa gömülmesi yaygın ama yanlış bir inanış. İlk yardım kuralları arasında bu tür bir müdahalenin olmadığını söyleyen uzmanlara göre; elektrik kaynağından ayrıldıktan sonra vücutta akım kalmıyor.

Böyle bir durumda yapılması gerekenin elektrik akımının kesilmesi ardından sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer yaralının solunumu ve kalbi durduysa, ilk yardım tecrübesi olan birinin sağlık ekiplerini beklemeden müdahale etmesi gerekiyor.