  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Bursa’da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü.

Bursa'da bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı.

Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.’yı toprağa gömdü.

Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EDİTÖRÜN NOTU

Elektrik akımına kapılan bir kişinin toprağa gömülmesi yaygın ama yanlış bir inanış. İlk yardım kuralları arasında bu tür bir müdahalenin olmadığını söyleyen uzmanlara göre; elektrik kaynağından ayrıldıktan sonra vücutta akım kalmıyor. 

Böyle bir durumda yapılması gerekenin elektrik akımının kesilmesi ardından sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer yaralının solunumu ve kalbi durduysa, ilk yardım tecrübesi olan birinin sağlık ekiplerini beklemeden müdahale etmesi gerekiyor.

Etiketler toprak elektrik akım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı! Tarih belli oldu
ABD ve Çin koronavirüs yaratmak için başvuru yapmış
Erdoğan'dan yeni anayasa için dikkat çeken açıklama
''Yarın seçim olsa...'' anketinde sandıkta tüm dengeleri değiştirecek sonuçlar
Dolar, Euro, Sterlin, gümüş, altın birlikte uçtu! Dolar 9 TL'ye dayandı
Yargıtay açıkladı; işte üye sayısı en çok düşen siyasi parti
Türk güzel kararını verdi; Dünya Güzellik Yarışması'ndan çekildi
Bakanlık'tan 11 kat fazla ödemeyle 19 milyar TL’lik ihale
Ortalığı karıştıran iddia: Serdar Ortaç öldü mü ?
Forbes açıkladı: İşte 40 yaş altı en zengin 15 kişi