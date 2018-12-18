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  3. 18 Aralık 2018 14:57

Elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet başvuruları e-devlette

Yüzlerce kuruma ait binlerce hizmete erişimi kolaylaştıran e-Devlet sistemine yeni bir hizmeti daha eklendi.

Elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet başvuruları e-devlette
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Ofis, bu kapsamda elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetlerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışma başlattı. Bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıttan da tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, kablo TV gibi birçok hizmete başvuru yaparak abone olmalarına dair alt yapı çalışmalarına başladı. Sistemin pilot olarak kısa sürede hayata geçirilip daha sonra da genele yayılması hedefleniyor. Bu sistemin hayata geçmesi ile abonelik için gereken bürokrasi, kuruma giderek saatlerce bekleme gibi işlemler de son bulacak. Ayrıca bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıt tasarrufu sağlanacağı da belirtildi.
 

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