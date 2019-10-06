Elektrik faturasında nasıl tasarruf edilir ?

Elektriğe ardı ardına gelen zamlar yurttaşın bütçesini de zorluyor. Elektrik fiyatlarına 1 Ekim 2019’dan geçerli olmak üzere yüzde 14.9 zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan yüzde 15 zamla birlikte bu yıl içinde yapılan zam yüzde 32’ye ulaştı. Son iki yıldaki artış ise yüzde 72’yi geçti.

Evlerimizdeki teknolojik aletlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen elektronik aletleri çalıştırmak için kullandığımız enerji ise sandığımız kadar sınırsız değil.

Enerjide son tüketici olarak hepimizin ev ve ofislerimizde uygulayabileceğimiz çok küçük uygulamalarla büyük ölçüde tasarruf yapma imkânı bulunuyor. Evlerimizde ve ofislerimizde ısı yalıtımına önem vererek, kullandığımız elektrikli eşyalardaki enerji sınıfının en az A sınıfı olmasına özen göstererek, çamaşır/bulaşık makinelerini tasarruf programlarında ve uygun dolulukta kullanarak, iklimlendirme cihazlarının montajını doğru yaptırarak ve sık sık açıp kapatmadan oda sıcaklığı derecesinde kullanarak tasarruf yapılabilir.

Elektrik faturasından tasarruf etmek için birkaç adımı derledik:

l Elektronik bir cihaz alırken enerji verimliliği A, A+, A++, A+++ cihazları tercih edin.

l Buzdolabınızı güneş alan bir yere veya radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarının yanına koymayın.

| Buzdolabı dışarıdan ısı aldıkça içini soğutması zorlaşır ve elektrik tüketimi artar.

l Yemek pişirirken fırının kapağını gereğinden fazla açmayın. Kapak her açılışta fırın sıcaklığı 25-30 derece düşer.

l Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi tam kapasite çalıştırdığınızdan emin olmalısınız.

l Bulaşıklarınızı makinede yıkayın. 60 derece sıcaklık yerine, 50 derecede yıkayarak da yüzde 10 daha az enerji tüketebilirsiniz.

YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak faturalarda yüzde 30’a varan düşüşün mümkün olacağına dikkat çekiyor.

CK Enerji, Boğaziçi Elektrik’in 2019 Ekim ayı elektrik tarifesini baz alarak hazırladığı tabloya göre (üstte) aylık tüketimi 359.7 kWh olan bir aile, çok kolay uygulanabilecek adımlar atarak 255 TL’lik elektrik faturasını 185 TL’ye düşürebiliyor.

Ayda 70 TL’ye varan bir tasarruf için yapılması gerekenler ise kolay. Örneğin günde 3 saatlik kullanımla ayda 31 TL harcayan klasik ampulleri LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 20 TL.

Bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 6 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 4 TL, buzdolabını güneş olmayan yerde, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 9 TL tasarruf etmek mümkün.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Sadece ülkemiz değil; dünya için, gelecek nesillerimiz için enerjimizi tasarruflu kullanmalıyız” diye konuştu.