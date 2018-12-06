Elektrik, su, telefon ve internette yeni dönem !

AK Parti'nin elektrik, su, telefon, internet gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibinin elektronik ortamdan yapılmasını öngören teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Teklif yasalaştı! Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk şartı 1 Ocak'ta başlıyor

Sistem 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olacak. Yasa ile ticari alacak ve tazminat talepleriyle dava açmadan önce arabulucuya başvurmak da zorunlu hale getirildi. 1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak. Yasa ile konkordato talebi de zorlaştırılıyor