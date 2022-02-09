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Elektrik zamları Kız Kulesi'nin de ışıklarını söndürdü

Elektrik zamları Kız Kulesi'nin de ışıklarını söndürdü

Elektrik faturalarındaki fahiş zamların ardından hemen her kurum tasarrufa giderken, İstanbul Boğazı'nın ortasında bulunan Kız Kulesi de karanlığa büründü.

Elektriğe yapılan fahiş zamların ardından Türkiye'nin 81 ilinden de tepkiler yükselirken birçok kurum da karanlığa bürünüp tasarruf ederek yükselen elektrik faturalarını düşürmeye çalışıyor.

Son olarak İstanbul Boğazı'nın ortasında bulunan ve ışıklandırması nedeniyle 24 saat görülebilen Kız Kulesi, karartma nedeniyle artık sadece gün içinde görülebiliyor.

Etiketler kız kulesi elektrik ışıklar elektrik faturası
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