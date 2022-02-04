Elektrik zamlarına karşı eylem yapılan Doğubeyazıt'ta ilçe başkanı istifa etti
Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik zamlarına karşı yapılan eylemin ardından AKP Doğubeyazıt İlçe Başkanı istifa etti.
Bugün Ağrı Doğubeyazıt'ta binlerce kişi elektrik zamlarını protesto etmiş, dağıtım şirketine yürüyen yurttaşlar şirketin binayı kapatması sonrası kaymakamlığa yürümüştü.
Eylemin ardından ise ilçede yeni bir gelişme yaşandı.
İSTİFA GELDİ
Ağrı Doğubayazıt AKP İlçe Başkanı Mustafa Konyar, görevinden istifa etti.
Konyar paylaşımında, işlerinin yoğunluğu, parti dışındaki sosyal ve sporsal faaliyetlerinin artması sebebiyle genel merkez yetkilileri ile görüşerek istifa kararını aldığı ifadelerine yer verdi.
İstifanın eylemlerle bir ilgisinin bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.
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