Elektrik zammı meclis gündeminde: 1 Temmuz'u işaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2018 yılında tarife dönemi dışında elektriğe art arda zamlar yapıldığına vurgu yaparak 1 Temmuz'u işaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 1 Haziran itibarıyla elektrik ve doğalgaza gelen zamları TBMM gündemine taşıdı. BOTAŞ tarafından belirlenen doğalgaz tarifesinin her ay duyurulduğunu kaydeden CHP’li Akın yazılı açıklama da yaptı.

Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e; “Elektrikte tarife döneminden bir ay önce olan 1 Haziran’da zam yapılması, normal tarife dönemi olan 1 Temmuz’da yeni bir zam yapılacağı anlamına mı gelmektedir?” diye sordu.

Akın’ın açıklaması şöyle:

“1 Haziran’da yapılan elektrik zammının tarife dönemi dışında yapıldı. Asıl tarife dönemi olan 1 Temmuz’da yeni bir zam yapılabilir. Bunun örneklerini daha önce de gördük. 2018 seçimlerinden sonra AK Parti iktidarı ağustos, eylül ve ekim aylarında elektrik tarifesinde peş peşe zamlar yapmıştı. 2018 yılında tarife döneminden iki ay önce zam yapmaya başlayan iktidar toplam yüzde 30 oranındaki zammı her ay yüzde 9’arlık zamlarla üçe bölmüştü. Tek adam sistemine geçildiği 2018 seçiminden sonra iktidar böylece kamuoyunda oluşacak tepkileri de engellemeyi amaçlamıştı. Şimdi yine benzer bir durum yaşanıyor. 2018 yılından sonra ilk kez tarife dönemi olmamasına karşın 1 Haziran’da elektriğe yapılan bu zam, akıllara art arda yeni zamlar mı gelecek sorusunu getiriyor. Vatandaşlar 2022 yılında artan hayat pahalılığıyla büyük bir buhran yaşadı. İktidarın elektrik zammını neden tarife döneminin dışında yaptığını açıklığa kavuşturulması gerekiyor.”

ENERJİ BAKANI FATİH DÖNMEZ’E ÖNERGE İLE SORDU

Akın; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu soruları yöneltti:

“Tarife dönemi olmamasına karşın neden 1 Haziran 2022 tarihinde elektrik zammı yapılmıştır?

Bu yıl içinde elektrik ve doğalgazda konut tarifesine yeni bir zam yapılması gündemde midir?

1 Haziran 2022 tarihinde zam yapılması tarife dönemi olan 1 Temmuz 2022’de de yeni bir zam yapılacağı anlamına mı gelmektedir?

Kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşlarımız elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çektiğini ifade etmektedir. Bu gerçeklik ortadayken yalnızca 6 aylık dönemde elektrikte yüzde 150, doğalgazda ise yüzde 120’yi bulan zamları yapmak doğru mudur?

İktidarın enflasyonla mücadele edildiği söylemine karşın sanayinin en büyük girdi kalemlerinden biri olan enerjiye art arda zam yapılması mücadele söylemiyle çelişkili değil midir?”