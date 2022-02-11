Elektrik zammı protestoları sürüyor: Zamlar geri alınsın!

Elektrik faturaların gelen zamlara vatandaşların cebini yakarken zamların geri alınması için yapılan protestolar sürüyor.

Enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre ocak ayında yüzde 11,10 arttığı, yıllık ise yüzde 48,69’a ulaştığı Türkiye'de 2022 yılının ilk gününden beri elektrik fiyatlarına gelen fahiş zam tartışılıyor.

Yeni yıl ile birlikte elektriğe gelen zam yüzde 50 oldu. Ancak uygulanmaya başlanan kademeli tarihe ile 150 kilovatsaatin (kWh) üzerindeki kullanımlarda fiyatlandırma yüzde 125 artmış oldu. Yurttaşların ve uzmanların 150 kWh'ın çok düşük bir limit olduğunu belirtmesi ve tepkilerin artması üzerine limit 210 kWh'a AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile yükseltildi.

Ancak bu kısıtlı müdahale de elektrik faturalarındaki fahiş artışa bir çözüm olmadı. Tüm yurtta elektrik zamlarına tepkiler sürüyor. CHP ve Gelecek Partisi üyeleri bugün de "Zamlar geri alınsın" talebiyle sokaklardaydı.

KALYON GRUBU'NUN İŞLETTİĞİ CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK ÖNÜNDE EYLEM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun tüm ülkede teşkilatlarını zamların geri alınmasına ilişkin kampanya yürütmelerini istemesinin ardından parti teşkilatları, farklı bölgelerde basın açıklamalarıyla zamlara tepki göstermeye başladı.

İstanbul İl Başkanlığı da Çağlayan’da bulunan Cengiz Kalyon Grubu’nun işlettiği CK Boğaziçi Elektrik önünde basın açıklaması ile tepkisini ortaya koydu.

AK PARTİ'NİN EKONOMİ POLİTİKALARINA TEPKİ

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat İsa Mesih Şahin ellerinde “zamlar geri alınsın” dövizleri bulunan kalabalık bir grupla alana geldi.

İsa Şahin burada yaptığı açıklamada, "İktidarın süreci yönetemediğini, vatandaşın fahiş zamlarla perişan olduğunu, zamların geri alınması gerektiğini” vurguladı.

Basın açıklamasında AKP'ye eleştirilerini sıralayan Şahin, iktidarın krizleri yönetemediğini vurgulayarak “Artık AK Parti iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor, Türkiye de AK Parti iktidarını taşıyamıyor” dedi.

"DEVLETİ VATANDAŞIN TARAFINDA GÖREMEDİK"

Vatandaş “nerede bu devlet” diye soruyor diyen Şahin;" Maalesef biz o devleti Isparta da göremedik. Biz o devleti son zamanlarda vatandaşın tarafında hiç göremedik. Evet vatandaşın tarafında göremedik ama sürekli vatandaşın sırtından para kazanan beşli çetenin tarafında gördük. Vatandaş kan ağlarken, vatandaş ay sonunu getiremezken, vatandaşın kanını emen rant devşiren beşli çetenin tarafında olanlara yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Gelecek Partisi üyeleri "Zamlar geri alınsın” sloganları attı. Protestoya trafikte bulunan vatandaşlar da korna ve alkışlarla destek verdi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Şahin'in açıklaması şöyle oldu:

"SOKAKLAR YANIYOR, VATANDAŞ PERİŞAN"

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak; Bugün burada son zamanlarda halkımızın belini büken, evdeki hesapları darmadağın eden zamlara ilişkin tepkimizi ortaya koymak için toplanmış bulunuyoruz. Sürekli sokaklarda olan bir başkan olarak konuşuyorum.

Özellikle 2022 yılına girişte yapılan zamlarla elektrik ve doğalgaz faturalarının katlanarak gelmesi; akaryakıt, gıda en önemli temel ihtiyaçlara fahiş zamlar gelmesi evdeki vatandaşımızda, sanayideki işletmecide, köydeki çiftçide taşınamayacak bir hal almıştır.

Toplumun bir bölümünün gelir seviyesi yüksek olabilir ancak toplumun önemli bir bölümünün zamlarla beli bükülmüştür. Sokaklar yanıyor. Vatandaş perişan.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı yapılan zamlarıyla sosyal devlet anlayışından vazgeçilmiş ve en temel tüketici hakkı olan ‘enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkânına göre ulaştırılması hususu’ yok sayılmıştır. Aslında yok sayılan bizzat vatandaşımızın kendisidir..

Zamlar ile ne yapacağını bilemeyen vatandaşımız kendi çaresini kendisi üretiyor.

Vatandaş; Çamaşır makinası çalıştırmak için akşam saat 22.00’yi bekliyor. Ak Partili bir belediye başkanı; evde kazak ile oturun demişti. Merak etmeyin vatandaş; evde kazağı da giyiyor, üzerine bir de battaniye alıyor.

Vatandaş arabasına binemiyor, toplu taşımaya yönelmek zorunda kalıyor. Gelecek Partisi olarak soruyoruz.

Bu tabloda asgari ücretli vatandaşımız ay sonunu nasıl getirecek? Yeterli yurt olmadığı için 3-4 kişi evlere yönelen üniversiteli gençler kirayı, faturayı nasıl ödeyecek?

"BİZ O DEVLETİ ISPARTA'DA GÖREMEDİK"

Evlenmek isteyen gençlerimiz beyaz eşyasını, mobilyasını nasıl alacak? Çiftçi gübresini atamadan mahsulü nasıl toplayacak? Küçük işletmeci, Sanayici fark etmez işveren nasıl ayakta duracak? Tam da burada Vatandaştan bir ses yükseliyor: “nerede bu devlet?”

Maalesef biz o devleti Isparta da göremedik. Biz o devleti son zamanlarda vatandaşın tarafında hiç göremedik. Evet vatandaşın tarafında göremedik ama sürekli vatandaşın sırtından para kazanan beşli çetenin tarafında gördük. Vatandaş kan ağlarken, vatandaş ay sonunu getiremezken, vatandaşın kanını emen rant devşiren beşli çetenin tarafında olanlara yazıklar olsun.

"AK PARTİ İKTİDARI TÜRKİYE'Yİ TAŞIYAMIYOR"

Bu sorunun tek bir sebebi, tek bir sorumlusu vardır. O da ülkeyi yönetemeyen iktidardır. Artık iktidar ülkeyi yönetemiyor, hiçbir krizi yönetemiyor, sorun çözemiyor tam aksine sorunun bizzat sebebi oluyor.

Artık AK Parti iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor, Türkiye de Ak Parti iktidarını taşıyamıyor. Ülkeyi yönetemeseler de; kalplerinin kıyısında köşesinde belki küçücük bir vicdani hassasiyet kalmıştır diye sesleniyoruz.

Elinizi vicdanınıza koyun! Bu zamları geri alın. Evet yüksek bir sesle tekrarlıyoruz! Vatandaşın belini büken zamlar geri alınsın! Vatandaş kazansın!

CHP ESNAFLARIN YANINDA

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Örgütü de Kadıköy Çarşı esnafını ziyaret ederek elektrik zamlarının yurttaşlara etkilerini dinledi. CHP'liler yurttaşların sorunlarına CHP'nin çözüm önerilerini içeren broşürleri de esnaflara dağıttı.