Elektrikler kesildi, Ankara - İstanbul hızlı treni durdu!

TCDD'nin İstanbul-Ankara seferini yapan hızlı treni elektrik kesintisi sebebiyle durdu.

TCDD'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Yüksek Hızlı Tren hattımızda Kocaeli Yarımca İstasyonunda sabah saatlerinde elektrik besleme hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı YHT'lerde gecikmeler yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Yolcularımıza saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.