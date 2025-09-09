  1. Anasayfa
  3. Eleştiri oklarının hedefindeki Gürsel Tekin'den ''düşman çatlatacağız'' çıkışı

Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki "kayyum" gerginlii devam ederken, CHP'nin hedefindeki Gürsel Tekin'den eleştirilere "Partililerimizle kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız" yanıtı geldi.

CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gürsel Tekin ve heyeti bugün Taksim'de çelenk bıraktı. Tekin daha sonra gazetecilerin sorularına yanıt verdi, Genel Başkan Özgür Özel'in bugünkü programına katılıp katılmayacağını açıkladı.

Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle:

Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları, aynı zamanda 403 tane siyasal mücadelede hayatını kaybetmiş CHP’li yoldaşlarımı, abilerimizi, yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Bugün çok önemli bir süreç. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Geleneklerine, kurallarına, anayasasına uygun her türlü davranış içinde olacağız. Bu bizim temel görevimiz.

Bugün burada çelenk törenimizi yaptık. Sayın genel başkanımızla da partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele, kol kola vereceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda binaydı, şuydu buydu oydu hiçbirinin parçası olmayacağız. Ben ve arkadaşlarım görevimiz gereği yapılması gereken ne varsa kısa süre içerisinde yapacağız. Kamuoyu önüne çıkıp “Görevimiz buydu, gereğini yaptık” deyip görevimize son vereceğiz.

Her ne kadar arkadaşlarımız bize kızgın olsa da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke günü, birbirimize laf yetiştirme günü değil. Bütün çabamız bu olacak. Yollardaki vatandaşların tepkisini ölçmeye çalıştım. Gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Ben İstanbul’un bütün mahallelerini dolaşıyorum. Bütün uğraşımız partimizi en üst seviyeye çıkarmaktır.

Ben ve heyetteki arkadaşlarım hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük çaba sarf ettik. O manzaraların yaşanmaması için 7 gün yedi düveli bir araya getirdik. Ama bizim inisiyatifimiz dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra CHP’ye oy verenleri asla üzmeyeceğiz. Genel merkezimiz ve partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız. İyi çalışmalar olacak, kimse merak etmesin. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bina tartışması içine girmek istemiyoruz. Yeter ki üstünde altı oklu, CHP yazan bina olsun, her yer bizimdir. Bize pet şişeler değil, kurşunlar bile işlemez. Hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Ama dostlarımı uyarmak istiyorum, yazar, çizer, gazeteci; yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin, yazmayın. Ne kadar zor bir görev üstlendiğimizi biliyorum ama söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır.

CHP'nin yöneticilerinin önemli kısmıyla temaslarımız oldu, olmaya devam edecek. Partililerimizle kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız. Genel başkanımızın programına dahil olacağız. Önümüzdeki günlerde pazarlarda olacağız, işimiz bunlar olacak. Genel başkanımızın programında olacağız.

