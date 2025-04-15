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Eli kanlı terörist başı Cemil Bayık'tan yeni süreç ve Öcalan açıklaması!

Eli kanlı terörist başı Cemil Bayık'tan yeni süreç ve Öcalan açıklaması!
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MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "gelsin TBMM'de konuşsun, örgüte silah bıraktırsın" çağrısıyla başlayan yeni süreçte terör örgütünün eli kanlı elebaşlarından Cemil Bayık "Bizimle devlet arasında hiçbir temas yok" derken, tek şartlarının bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılması olduğunu söyledi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından terörist Cemil Bayık, kendisi dahil örgütün yönetici kadrosunun Türkiye’ye dönüşlerinin önündeki tek şartın, bebek katili Abdullah Öcalan’a uygulandığını iddia ettikleri 'tecridin kaldırılması' ve kendisinin özgürce çalışabilmesi olduğunu söyledi.

Bayık, BBC Farsça’ya verdiği röportajda, 27 Şubat’ta Öcalan tarafından yapılan çağrının sıradan bir mesaj olmadığını belirterek “Bu çağrı yeni bir sürece işaret ediyor” dedi. PKK'nin hiçbir zaman silah bırakmak için pazarlık yapmadığını söyleyen Bayık, sürecin başarılı olabilmesi için devletin de sorumluluk alması ve somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde devlet yetkilileriyle görüştüğünü ancak kendilerinin doğrudan herhangi bir devlet yetkilisi ile görüşmediklerini "Bizimle devlet arasında bugün hiçbir temas yok" sözleriyle belirten terörist Cemil Bayık, bebek katili Öcalan ile yapılan müzakerelerin içeriğini de bilmediklerini söyledi.

Eli kanlı terörist Cemil Bayık ayrıca Türkiye'ye dönme şartı için de af düzenlemesine işaret ederek "Türkiye’ye gitmek demek, hapse girmek demektir. Hiç kimse böyle bir tutsaklığı kabul etmez" dedi.

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Etiketler PKK açılım terör terörist cemil bayık af af yasası abdullah öcalan
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