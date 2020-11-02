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  3. 02 Kasım 2020 22:57

Elif'i kurtaran görevlilere böyle teşekkür ettiler

Kayra ve Saltuk, İzmir'de deprem faciasında enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtaran görevlilere böyle teşekkür etti.

Elif'i kurtaran görevlilere böyle teşekkür ettiler
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İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Doğanlar Apartmanındaki enkazı altında kalan ve 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in arama kurtarma çalışmasında faaliyet gösteren personele Kayra ve Saltuk, yaptıkları resim ile teşekkür etti.

Yaptıkları resimleri AFAD görevlisine teslim eden Kayra ve Saltuk, birbirlerine sarılarak hatıra fotoğrafı da çektirdi. 

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