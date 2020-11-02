Elif'i kurtaran görevlilere böyle teşekkür ettiler

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İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Doğanlar Apartmanındaki enkazı altında kalan ve 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in arama kurtarma çalışmasında faaliyet gösteren personele Kayra ve Saltuk, yaptıkları resim ile teşekkür etti.
Yaptıkları resimleri AFAD görevlisine teslim eden Kayra ve Saltuk, birbirlerine sarılarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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