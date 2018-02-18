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  3. 18 Şubat 2018 12:24

''Elin oğlu'' Türk vatandaşı oldu, askere gitti !

Rus oyuncu Andrey Polya Türk vatandaşı oldu ve askerlik görevini yaptı.

''Elin oğlu'' Türk vatandaşı oldu, askere gitti !
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Rus oyuncu Andrey Polyanin 2010 yılında Türk vatandaşı oldu ve askerlik görevinden kaçmadı
 
“Elin Oğlu” programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin’in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul’da askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda tamamlayan Polyanin, “Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçikle omuz omuza savaşırım” diyor.

Türkiye serüveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya’ya yerleşmesiyle başlayan Andrey Polyanin “Kalk Gidelim” dizisi ve “Kırımlı” filminde rol almıştı. 

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