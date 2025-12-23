  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı için soruşturma başlatıldı

Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı için soruşturma başlatıldı

Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı için soruşturma başlatıldı
Güncelleme:

İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emekli albay Orkun Özeller, bölücü terör örgütü PKK'nın 1999 yılından sonraki saldırıları nedeniyle teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Özeller, suç duyurusunda Öcalan'ın 1999'dan itibaren İmralı’da bulunduğu dönemde aktardığı iddia edilen talimat ve onayların, örgütün gerçekleştirdiği saldırılarla bağlantılı olduğunu kaydetmişti. 

Sözcü TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, emekli albay Orkun Özeller'in eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı suç duyurusu sonrasında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öcalan'ın 2000 yılından sonra yaşanan terör olaylarından dolayı yargılanmadığına dikkat çeken Türkoğlu, Orkun Özeller'in "Öcalan 2000 sonrası suçlar için yargılansın" başvurusuna Bursa Cumhuriyet Savcılığı'ndan olumlu yanıt alındığını aktardı.

Türkoğlu, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (Öcalan) şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatılmış oldu" dedi.

 

text-ad
Etiketler orkun özeller PKK terör terörist abdullah öcalan suç duyurusu selçuk türkoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Epstein skandalında kan donduran iddia: ''Türkiye'den de küçük kız çocukları götürüldü'' Epstein skandalında kan donduran iddia: ''Türkiye'den de küçük kız çocukları götürüldü'' Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu ''Benim arazim'' deyip ispat edip yolun yarısını kapattırdı! ''Benim arazim'' deyip ispat edip yolun yarısını kapattırdı! Uyuşturucu soruşturmasına adı karışan ünlü oyuncu sessizliğini bozdu Uyuşturucu soruşturmasına adı karışan ünlü oyuncu sessizliğini bozdu Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Emeklilikte çifte maaş içi tüm çalışanların maaşlarındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor! Emeklilikte çifte maaş içi tüm çalışanların maaşlarındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor! Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Altın yatırımında asıl soru değişti; ''altın ne zaman alınmalı'' sorusunu unutun! Altın yatırımında asıl soru değişti; ''altın ne zaman alınmalı'' sorusunu unutun! Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı! Bakan Uraloğlu bilet bulamayanlara taktik verdi Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı! Bakan Uraloğlu bilet bulamayanlara taktik verdi Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler
Ünlü oyuncu yeni dizisindeki tesettürlü rolü ve filtresiz haliyle olay oldu Ünlü oyuncu yeni dizisindeki tesettürlü rolü ve filtresiz haliyle olay oldu Eşiyle birlikte köye yerleşmişlerdi... ''Yapamazsın'' demişlerdi, şimdi siparişlere yetişemiyor! Eşiyle birlikte köye yerleşmişlerdi... ''Yapamazsın'' demişlerdi, şimdi siparişlere yetişemiyor! Milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten kanun teklifi Meclis'e sunuldu! 2026 da zam olup üstümüze yağacak: Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu! 2026 da zam olup üstümüze yağacak: Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede! İki yıl önce yayın hayatına başlayan TV kanalının fişi çekildi İki yıl önce yayın hayatına başlayan TV kanalının fişi çekildi Bilal Erdoğan'dan yılbaşı çağrısı: ''Her zamankinden daha çok ihtiyacımız var'' Bilal Erdoğan'dan yılbaşı çağrısı: ''Her zamankinden daha çok ihtiyacımız var'' Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Onlarca kişilik özel ekip sahada... Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor! Onlarca kişilik özel ekip sahada... Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor! TBMM'ye sürpriz kanun teklifi: ''Noel resmi tatil ilan edilsin'' TBMM'ye sürpriz kanun teklifi: ''Noel resmi tatil ilan edilsin''