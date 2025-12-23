Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı için soruşturma başlatıldı

İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emekli albay Orkun Özeller, bölücü terör örgütü PKK'nın 1999 yılından sonraki saldırıları nedeniyle teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Özeller, suç duyurusunda Öcalan'ın 1999'dan itibaren İmralı’da bulunduğu dönemde aktardığı iddia edilen talimat ve onayların, örgütün gerçekleştirdiği saldırılarla bağlantılı olduğunu kaydetmişti.

Sözcü TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, emekli albay Orkun Özeller'in eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı suç duyurusu sonrasında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öcalan'ın 2000 yılından sonra yaşanan terör olaylarından dolayı yargılanmadığına dikkat çeken Türkoğlu, Orkun Özeller'in "Öcalan 2000 sonrası suçlar için yargılansın" başvurusuna Bursa Cumhuriyet Savcılığı'ndan olumlu yanıt alındığını aktardı.

Türkoğlu, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (Öcalan) şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatılmış oldu" dedi.