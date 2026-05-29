  3. Elinde 55 bin canın kanı olan bebek katiline bayram ziyareti!

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla aileleriyle görüştüğü açıklandı.

Türkiye'de "terörsüz Türkiye" sürecinin yasal zeminine dair tartışmalar sürerken, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan, Kurban Bayramı kapsamında tutuklu bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Mahkum teröristlerin avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Yapılan bilgilendirmeye göre; Abdullah Öcalan, 28 Mayıs 2026 tarihinde İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında aile üyelerinden Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan ile bir araya geldi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklamasında sadece Öcalan'ın değil, İmralı'da tutuklu bulunan diğer mahkumların da bayram görüşü hakkından faydalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan da aile üyeleri ile 28 Mayıs 2026 tarihinde İmralı Adası’nda bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

